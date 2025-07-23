Οικογένεια Μπέκαμ: Πώς ο Έλτον Τζον «έσωσε» τη σχέση της Βικτόρια με τον γιο της

Ίσως οι ισορροπίες στους Μπέκαμ να αρχίζουν να επανέρχονται αφού μετά τα δημοσιεύματα περί απόστασης του Μπρούκλιν και της Νίκολα Πελτζ από τον Ντέιβιντ και τη Βικτώρια να η μαμά της οικογένειας φαίνεται πως... «τείνει κλαδί ελιάς» προς τον γιο της, με ένα like σε βίντεο του στα σόσιαλ μίντια.

Ο Μπρούκλιν, που αγαπά τη μαγειρική, ετοιμάζει ζυμαρικά με ντομάτα πάνω σε σκάφος, χρησιμοποιώντας θαλασσινό νερό για να βράσει τα μακαρόνια. Η αντίδραση της μητέρας του στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε, αν και λιτή, ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη προσέγγισης.

Καθοριστικό ρόλο στη σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων φαίνεται πως έχει παίξει ο νονός του Μπρούκλιν, σερ Έλτον Τζον.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, που είναι στενός φίλος του ζεύγους Μπέκαμ εδώ και δεκαετίες, διατηρεί επαφές με τους Μπρούκλιν και Νίκολα.

Εξάλλου πέρασε μαζί τους στιγμές χαλάρωσης στις Κάννες, παρέα με τον σύζυγό του και άλλους φίλους από τον χώρο της μουσικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλτον φέρεται να αναφέρθηκε «διακριτικά» στο θέμα της οικογενειακής έντασης, χωρίς όμως να πάρει άμεσα θέση

«Είναι σαν την Ελβετία της σόου μπίζνες – παραμένει απολύτως ουδέτερος», σχολίασε πηγή από το περιβάλλον τους.

Μένει να φανεί αν αυτό το «ψηφιακό άγγιγμα» της Βικτόρια σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις σχέσεις της με τον γιο και τη νύφη της ή αν απλώς ήταν μια αυθόρμητη κίνηση υποστήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, το οικογενειακό τραπέζι... δείχνει να ξαναστρώνεται.

Πηγή: skai.gr

