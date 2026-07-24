Ο Ντουέιν Τζόνσον προσπαθεί να κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντουέιν Τζόνσον προσπαθεί εδώ και περίπου τρία χρόνια να κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ.

Συνεργάζεται με τον κωμικό Κέβιν Χαρτ για την παράσταση, αλλά ο δεύτερος είναι πολύ απασχολημένος για να δεσμευτεί.

Ο Ντουέιν Τζόνσον προσπαθεί να κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η υλοποίησή του ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόταν. Ο ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός και επαγγελματίας παλαιστής, γνωστός ως, The Rock, δήλωσε σε νέα συνέντευξή του ότι προσπαθεί να ανέβει στη σκηνή της Νέας Υόρκης μαζί με τον κωμικό Κέβιν Χαρτ, ο οποίος όμως είναι είναι πολύ απασχολημένος για να δεσμευτεί.

«Τα τελευταία δυόμισι με τρία χρόνια, δουλεύουμε πάνω στο ντεμπούτο μου στο Μπρόντγουεϊ» δήλωσε ο Τζόνσον στο People. Όπως ανέφερε μαζί τον Χαρτ σχεδίαζαν να πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα διασκευή του έργου του Νιλ Σάιμον, «The Odd Couple», από τον παραγωγό του Χάμιλτον, Τζέφρι Σέλερ, αλλά τα προγράμματά τους δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί.

«Θα ήμασταν υπέροχοι. Ο Κέβιν είναι ο καλύτερός μου φίλος. Τον αγαπώ μέχρι θανάτου και η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο δεσμευμένος για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια» είπε ο Ντουέιν Τζόνσον. «Αυτό είναι το πρόγραμμά του, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και το λατρεύω και τον σέβομαι γι' αυτό» συμπλήρωσε.

Οι Ντουέιν Τζόνσον και Κέβιν Χαρτ πρωταγωνίστησαν για πρώτη φορά μαζί στην κωμωδία δράσης Central Intelligence του 2016, προτού εμφανιστουν στην ταινία Jumanji: Welcome to the Jungle του 2017 και στη συνέχεια του 2019, Jumanji: The Next Level. Συναντώνται ξανά στην οθόνη στο τρίτο μέρος Jumanji: Open World, που θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα.

Πηγή: skai.gr

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