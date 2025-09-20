Ο Βρετανός-Αμερικανός μουσικός, DJ, τραγουδοποιός και παραγωγός Μαρκ Ρόνσον κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Night People: How to Be a DJ in ’90s New York City», παρουσιάζοντάς τα με ένα εορταστικό πάρτι σε κλαμπ της Νέας Υόρκης.

Όπως ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός, έγραψε το βιβλίο για να αποτυπώσει και να τιμήσει τη μαγική περίοδο που ξεκίνησε να εργάζεται ως DJ στην πόλη. Υπογράμμισε πως μέσα από το έργο του ήθελε να αναδείξει την τέχνη της μουσικής και το πάθος του για τις νυχτερινές εμφανίσεις σε υπόγεια κλαμπ. Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία του με γνωστά ονόματα όπως η Lady Gaga, η Μάιλι Σάιρους και ο Μπρούνο Μαρς, ο Ρόνσον είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους περιζήτητους DJ της Νέας Υόρκης.

Tο βιβλίο, που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Grand Central Publishing, βρίσκεται ήδη υπό σχεδιασμό για μεταφορά στη μεγάλη οθόνη. Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Μαρκ Ρόνσον αποκάλυψε ότι η συγγραφή του βιβλίου αποτέλεσε μια απαιτητική διαδικασία: «Μου έφαγε τη ζωή… αλλά έπρεπε να το γράψω για κάποιο λόγο». Αρχικά, ο τίτλος του βιβλίου επρόκειτο να είναι «93 til Infinity», εμπνευσμένος από ένα εμβληματικό τραγούδι της εποχής, καθώς το 1993 ήταν το έτος που ξεκίνησε να εργάζεται ως DJ. Ωστόσο, στη συνέχεια επέλεξε τον τίτλο «Night People», ώστε να μην δανειστεί το όνομα ενός ήδη γνωστού συγκροτήματος και τραγουδιού.

Η νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης μέσα από το «Night People»

Η περίληψη του βιβλίου αναδεικνύει τη μαγεία της νυχτερινής ζωής στη Νέα Υόρκη του παρελθόντος, όταν τα κλαμπ ήταν διαφορετικά, γεμάτα λάμψη, μυστήριο και την αίσθηση του απρόβλεπτου. Κάθε βράδυ προσέφερε έναν μεθυστικό συνδυασμό μουσικής, φιλοδοξίας, κινδύνου και πιθανότητας.

Το βιβλίο αναφέρεται στη δημιουργική δύναμη που μπορούσε να αναπτυχθεί με δύο Technics και έναν μίκτη, σε μια χρυσή εποχή πριν την επιρροή του Τζουλιάνι, των κινητών με κάμερα και την επικράτηση της κουλτούρας των μπουκαλιών στα κλαμπ. Παράλληλα, περιγράφει τη διαδρομή ενός εφήβου που αναζητά τον δρόμο του παρακολουθώντας σημαντικούς DJ και δημιουργώντας μια κοινότητα ανθρώπων που ζούσαν για τη νύχτα.

