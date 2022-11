Νοικιάζεται το διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη στο οποίο έζησε ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά

Το 1983, ο καλλιτέχνης ο Ζαν-Μισέλ Μπασκιά νοίκιασε ένα διαμέρισμα και χώρο στούντιο στη Νέα Υόρκη από τον πρωταγωνιστή του κινήματος της ποπ - αρτ, Άντι Γουόρχολ, φίλο και μέντορά του.

Ο Μπασκιά συνέχισε να ζει και να εργάζεται στο ακίνητο στο Μπάουερι μέχρι τον θάνατό του το 1988, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Τώρα, οι λάτρεις της τέχνης έχουν την ευκαιρία να νοικιάσουν το τριώροφο κτίριο, αν μπορούν να διαθέσουν 60.000 δολάρια τον μήνα.

The New York apartment where Jean-Michel Basquiat lived and worked for the last five years of his life has hit the rental market for $60,000 a month, as demand for the late artist’s work continues to rise as well. https://t.co/VPsKIseEj8 pic.twitter.com/fGC6uPaVg9