Νίκολα Πελτζ: Ποζάρει τόπλες με τη μητέρα της

Η ηθοποιός και μοντέλο Νίκολα Πέλτζ πόζαρε τόπλες δίπλα στη λαμπερή 70χρονη μητέρα της Κλόντια, καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες της ανανέωσης των όρκων της με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ στις 2 Αυγούστου.

Η Νίκολα φόρεσε το vintage νυφικό του 1985 της μητέρας της, επίσης μοντέλο, για τη μεγάλη μέρα, ενώ ο πατέρας της, Νέλσον, 83 ετών, είχε αναλάβει ρόλο ιερέα.

Η 30χρονη και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ πραγματοποίησαν μυστική τελετή προκειμένου να ανανεώσουν τους όρκους τους τρία χρόνια μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες από την τελετή που έκανε ο πατέρας της Νίκολα, στην έπαυλή του στο Westchester County στις 2 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την DailyMail, η Πελτζ επέλεξε να φορέσει το vintage νυφικό της μητέρας της Κλόντια από τον γάμο της το 1985, αλλά με τροποποιήσεις καθώς στένεψε το μπούστο, ενώ έριξε τα μανίκια κάτω από τους ώμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.