Μπλέικ Λάιβλι: «Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μου», λέει μετά την απόρριψη κατηγοριών κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι

Ανάρτηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος του συμπρωταγωνιστή της, Τζάστιν Μπαλντόνι, ενώ συνεργάζονταν στην ταινία «It Ends With Us», έκανε η Μπλέικ Λάιβλι.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ να συμβάλλω στον αγώνα για την αποκάλυψη των συστημάτων και των ανθρώπων που επιδιώκουν να βλάψουν, να εξευτελίσουν, να σιωπήσουν και να εκδικηθούν τα θύματα», έγραψε η 38χρονη ηθοποιός και παραγωγός σε Instagram story. «Ξέρω ότι είναι προνόμιο το να μπορώ να υπερασπίζομαι τις απόψεις μου. Δεν θα το σπαταλήσω», σημείωσε.

Αναλυτικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Είμαι ευγνώμων για την απόφαση του Δικαστηρίου που επιτρέπει να παρουσιαστεί η υπόθεσή μου στους ενόρκους τον επόμενο μήνα, και θα έχω τη δυνατότητα να πω επιτέλους την ιστορία μου πλήρως στη δίκη. Τόσο για μένα όσο και για εκείνους που δεν έχουν την ίδια ευκαιρία... πολλούς από τους οποίους έχω γνωρίσει και αγαπήσει βαθιά στη ζωή μου, και τους αμέτρητους που δεν θα γνωρίσω ποτέ.

Το τελευταίο πράγμα που ήθελα στη ζωή μου ήταν μια δικαστική διαμάχη, αλλά ξεκίνησα αυτή την υπόθεση λόγω των αντίποινων που αντιμετώπισα και συνεχίζω να αντιμετωπίζω, επειδή ζήτησα ιδιωτικά και επαγγελματικά ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για μένα και τους άλλους.

Ελπίζω η απόφαση του δικαστηρίου να δείξει και σε άλλους ότι, όσο αδιανόητα επώδυνο κι αν είναι, μπορείς να μιλήσεις.

Μην παρασύρεστε από την "ψηφιακή σαπουνόπερα". Το συνεχές πλασάρισμα αυτής της δικαστικής διαμάχης ως "δράμα μεταξύ διασήμων" δεν είναι μόνο ανεύθυνο, αλλά γίνεται σκόπιμα: για να σας εμποδίσει να δείτε τον εαυτό σας μέσα στην ιστορία μου. Ο σωματικός πόνος λόγω της ψηφιακής βίας είναι πραγματικός. Και βρίσκεται παντού. Όχι μόνο στις ειδήσεις, αλλά στις κοινότητές σας και στα σχολεία. (...) Δώστε προσοχή σε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστούμε χειραγώγηση στο διαδίκτυο. Η ψηφιακή χειραγώγηση διαφημίζεται ως "μη ανιχνεύσιμη". Αν έχετε παιδιά με κινητά, είναι από τα πιο ευάλωτα άτομα. Προστατέψτε τα. Κάντε συζητήσεις μαζί τους.

Δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθια αν δεν υπήρχαν οι αμέτρητοι που προηγήθηκαν – και οι πολλοί που βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας – δημιουργώντας νόμους, κοινωνικές αλλαγές, ανοίγοντας συζητήσεις, κινητοποιώντας, εργαζόμενοι ιδιωτικά και δημόσια, ρισκάροντας και μερικές φορές χάνοντας τα πάντα για την ασφάλεια των άλλων σε κάθε χώρο. Κάποιων τα ονόματα τα γνωρίζουμε, των περισσότερων όχι. Σας ευχαριστώ. Όλους σας.

Δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω το μέρος που μου αναλογεί στον αγώνα για να αποκαλυφθούν τα συστήματα και οι άνθρωποι που επιδιώκουν να βλάψουν, να ντροπιάσουν, να φιμώσουν και να ασκήσουν αντίποινα σε βάρος των θυμάτων. Ξέρω ότι είναι προνόμιο το να μπορώ να υπερασπίζομαι τις απόψεις μου. Δεν θα το σπαταλήσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.