Η ηλικία είναι ένας αριθμός για τη Σίντι Κρόφορντ: Στα 59 της συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή

Η Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford) απέδειξε ότι δεν έχει γεράσει καθόλου, καθώς εντυπωσίασε στο εξώφυλλο του τεύχους για την 20ή επέτειο του περιοδικού «C Magazine». Το 59χρονο σούπερ μόντελ απέδειξε στην πράξη ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Αν και η ίδια γίνεται 60 χρόνων το επόμενο έτος, η Κρόφορντ ανέφερε στη συνέντευξή της ότι θα δώσει προτεραιότητα στην υγεία και τη φυσική της κατάσταση.

Η Σίντι Κρόφορντ παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην ιστορία της μόδας. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, το όνομά της είναι συνώνυμο της κομψότητας, της επαγγελματικότητας και της διαχρονικής ομορφιάς. Με το χαρακτηριστικό της σημάδι πάνω από το χείλος, έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

«Η υγεία είναι πλέον ο πιο σημαντικός παράγοντας της ομορφιάς. Γιατί γυμνάζομαι; Για να μπορώ να κάνω μακρινές πεζοπορίες και ό,τι άλλο επιθυμώ. Δεν θέλεις η ζωή σου να περιορίζεται καθώς μεγαλώνεις. Έχω δοκιμάσει πολλές θεραπείες προσώπου, αλλά ειλικρινά δεν έχω βρει κανένα μαγικό προϊόν που να κάνει τη διαφορά. Αντίθετα, είναι τα συνηθισμένα πράγματα — να αποφεύγεις τον ήλιο, να τρως σωστά το 80% του χρόνου, να κοιμάσαι αρκετά», ανέφερε το μοντέλο.

Γεννημένη το 1966 στο ΝτεΚαλμπ του Ιλινόις, η Κρόφορντ ξεκίνησε την καριέρα της, σχεδόν, τυχαία, όταν ένας φωτογράφος τοπικής εφημερίδας την ανακάλυψε στα 17 της χρόνια. Λίγα χρόνια αργότερα, βρισκόταν ήδη στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου, εκπροσωπώντας οίκους όπως Versace, Chanel και Calvin Klein.

Παρά το πέρασμα των χρόνων, η Κρόφορντ δεν έχει χάσει τη λάμψη της. Σήμερα, στην ηλικία των 59 ετών έχει στραφεί με επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, λανσάροντας τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς και υποστηρίζοντας δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

