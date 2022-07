«Άσχετο» χαρακτήρισε τον Τομ Κρούζ ο Μίκυ Ρουρκ μιλώντας στην εκπομή του Πιρς Μόργκαν, λέγοντας πως «αυτός ο τύπος παίζει το ίδιο αναθεματισμένο πράγμα εδώ και 35 χρόνια». Τόνισε μάλιστα ότι δεν εκτιμά καθόλου κάτι τέτοιο.

Για την ακρίβεια, ο Μίκι Ρουρκ που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Τομ Κρουζ καλό ηθοποιό, είπε ότι είναι «άσχετος» και εξήγησε στην συνέχεια τι αντιλαμβάνεται ως καλό ηθοποιό. «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα ή η δύμαμη. Όταν βλέπω τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τις πρώτες δουλειές του Ντε Νίρο κι αυτές του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, ένας τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Ή σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφ και τον Μάρλον Μπράντο στις δόξες τους. Πολλούς, δηλαδή, που είχαν έκταση ως ηθοποιοί».

"The guy's been doing the same effing part for 35 years... I got no respect for that."



Mickey Rourke tells Piers Morgan he thinks Tom Cruise is "irrelevant" as an actor.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored pic.twitter.com/joB7OSrcMD