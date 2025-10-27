Μια σούπερ σέξι εμφάνιση έκανε η Μέγκαν Φοξ (Megan Fox) στην προβολή της cult ταινίας τρόμου "Jennifer’s Body" στο Λος Άντζελες, όπου υποδύεται μία δαιμονισμένη μαθήτρια.
Ακολουθώντας το θέμα της ταινίας και το Halloween πνεύμα των ημερών, η 39χρονη σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα «ματωμένο» φόρεμα στο χρώμα του δέρματος, με κορσέ με κόκκινες χάντρες που θύμιζαν σταγόνες αίματος.
Σε story της που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ έγραψε «Η μαμά έχει κάτι να κάνει απόψε».
Το φόρεμα συνδυάστηκε με «bloody» choker και διάφανα πέδιλα, καθιστώντας την Φοξ ως το απόλυτο fashion icon της σεζόν του Halloween.
