Η σέξι, halloween εμφάνιση της Μέγκαν Φοξ, σε προβολή ταινίας τρόμου

Στο πνεύμα των ημερών, η ηθοποιός εμφανίστηκε σε πρεμιέρα ταινίας τρόμου ντυμένη ανάλογα, με ένα «ματωμένο» φόρεμα με αβυσσαλέο ντεκολτέ

megan fox

Μια σούπερ σέξι εμφάνιση έκανε η Μέγκαν Φοξ (Megan Fox) στην προβολή της cult ταινίας τρόμου "Jennifer’s Body" στο Λος Άντζελες, όπου υποδύεται μία δαιμονισμένη μαθήτρια.

Ακολουθώντας το θέμα της ταινίας και το Halloween πνεύμα των ημερών, η 39χρονη σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα «ματωμένο» φόρεμα  στο χρώμα του δέρματος, με κορσέ με κόκκινες χάντρες που θύμιζαν σταγόνες αίματος. 

φοξ

Σε story της που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σταρ  έγραψε «Η μαμά έχει κάτι να κάνει απόψε». 

φοξ

Το φόρεμα συνδυάστηκε με «bloody» choker και διάφανα πέδιλα, καθιστώντας  την  Φοξ ως το απόλυτο fashion icon της σεζόν του Halloween.

Πηγή: skai.gr

