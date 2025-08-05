Μάρθα Καραγιάννη: Με τον αστέρα του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Μίτσαμ το 1958

Εκθαμβωτικοί... Φωτογραφία της αγαπημένης Μάρθας Καραγιάννη με τον αστέρα του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Μίτσαμ το 1958 στη “Σπηλιά του Παρασκευά” στον Πειραιά παρουσιάζει το elenasdiary blog.
Η νεαρή τότε ηθοποιός (19 χρόνων) συμμετείχε ως χορεύτρια στο πρόγραμμα του νυχτερινού κέντρου στο οποίο πρωταγωνιστούσε η Μάγια Μελάγια. Ο αστέρας του Χόλιγουντ είχε έρθει στην Ελλάδα για τις ανάγκες της πολεμικής ταινίας “Οργισμένοι Λόφοι”, σκηνές της οποίας γυρίστηκαν στον Πειραιά.
Ο Τύπος της εποχής ήθελε τον Ρόμπερτ Μίτσαμ να δηλώνει μετά την έξοδο του στο περίφημο νυχτερινό κέντρο: «Να, λοιπόν, που έχετε και στην Ελλάδα, Σοφία Λόρεν. Θα έλεγα μάλιστα ότι η νεαρή Μάρθα είναι κάτι καλύτερο, κάτι ανάμεσα σε Σοφία Λόρεν και Κλαούντια Καρντινάλε». «Ήταν ωραίος άντρας αλλά εμένα μου άρεσαν τα απλά, λαϊκά παιδιά» είχε πει αργότερα η αξέχαστη ηθοποιός για την συνάντηση της με τον κινηματογραφικό αστέρα.
