Life: «In Whose Name?»: Το νέο ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτει τις αναταράξεις στον γάμο της Κιμ Καρντάσιαν με τον Κάνιε Γουέστ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «In Whose Name?» ετοιμάζεται να ρίξει φως στη θυελλώδη σχέση και τον χωρισμό ανάμεσα στη Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ (γνωστό πλέον ως Γιε).

Το πρόσφατο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συγκλονιστικά, αδημοσίευτα πλάνα που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της προσωπικής τους ζωής. Σε ένα από τα αποσπάσματα, η Κιμ Καρντάσιαν, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνεται στον Κάνιε λέγοντας: «Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι πριν από λίγα χρόνια».

Ο ίδιος ο διάσημος ράπερ – που στο παρελθόν έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, παρόλο που πρόσφατα υποστήριξε ότι έχει διαγνωστεί και με αυτισμό – αποκαλύπτει πως έχει διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή εδώ και πέντε μήνες. Ο Γουέστ μάλιστα δηλώνει: «Προτιμώ να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».

Το Χρονικό του Χωρισμού Μέσα από τον Φακό της Κάμερας

Σε μια από τις πιο φορτισμένες σκηνές, η Κιμ προσπαθεί να ηρεμήσει τον οργισμένο Κάνιε, ο οποίος ξεσπά: «Ποτέ μην μου πεις ότι μια μέρα θα ξυπνήσω και δεν θα έχω τίποτα!».

Το «In Whose Name?», που θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένους κινηματογράφους, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εντατικής κινηματογράφησης διάρκειας έξι ετών. Ο σκηνοθέτης Nicolas Ballesteros κατέγραψε περισσότερες από 3.000 ώρες υλικού, ενώ ανέλαβε και την παραγωγή και το μοντάζ της ταινίας από κοινού με τους Jack M. Russell και Justin Staple.

Το τρέιλερ ολοκληρώνεται με τον Κάνιε Γουέστ να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο με το να είσαι καλλιτέχνης και διπολικός; Ό,τι κάνεις και λες, είναι έργο τέχνης».

Προσωπική Ζωή και Οικογένεια

Σύμφωνα με το PageSix, το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και παρέμεινε μαζί σχεδόν για επτά χρόνια, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται τον Νοέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τη Νορθ (12 ετών), τον Σεντ (9 ετών), τη Σικάγο (7 ετών) και τον Ψαλμ (6 ετών).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

