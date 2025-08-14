Μία σούπερ σέξι εμφάνιση έκανε η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) χθες το βράδυ στο Λος Αντζελες, ενώ φουντώνουν οι φήμες του χωρισμού από τον φίλο της, Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet).

Η 28χρονη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν βγήκε με την αδερφή της Κένταλ και τις φίλες της Χέλι Μπίμπερ ( Hailey Bieber) και Μπέλλα Χαντιντ ( Bella Hadid), φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο, που αναδείκνυε το μπούστο της και αποκάλυπτε την αξιοζήλευτα σμιλεμένη κοιλιά της.

Kylie Jenner bares cleavage in racy look as she indulges in girls' night amid Timothee Chalamet split rumors https://t.co/2MOmJKcAdO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 14, 2025

Η Κάιλι έκανε μία σειρά από αναρτήσεις στα Insta Stories της από την λαμπερή τους έξοδο, αλλά δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά στο τρέιλερ της νέας ταινίας του Σαλαμέ, Marty Supreme, μέσω των φημών ότι έχουν χωρίσει.

Αν και στο παρελθόν η Κάιλι υποστήριζε με ενθουσιασμό την καριέρα του Τιμοτέ, έχοντας παρακολουθήσει μαζί του μια σειρά από βραβεία, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα Όσκαρ, το ζευγάρι έχει να εμφανιστεί μαζί, δημοσίως, για περισσότερο από ένα μήνα, ούτε έχουν κάνει αναρτήσεις στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.