Κρίστεν Στιούαρτ τι έπαθες; - Δείτε τη δραματική αλλαγή στην εμφάνισή της - Επειγόντως κομμωτήριο… (φωτό)

Η Κρίστεν Στιούαρτ έκανε μια αλλαγή στην εμφάνισή της. Όχι, ιδιαίτερα πετυχημένη… Η 35χρονη σταρ της ταινίας «Twilight» εγκατέλειψε τα ξανθά μαλλιά που είχε για μήνες και προτίμησε μια διαφορετική απόχρωση. Η ηθοποιός αποκάλυψε τα ροζ-πορτοκαλί μαλλιά της, ενώ περπατούσε στο Griffith Park του Λος Άντζελες με τη σύζυγό της, Ντίλαν Μέιερ. Τόσο η ίδια όσο και η σύντροφός της φορούσαν πράσινα σορτς και φαρδιά T-shirt με σχέδια.

Η Κρίστεν Στιούαρτ παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό της, Ντίλαν Μέιερ, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός και η Ντίλαν Μέιερ είναι μαζί περίπου έξι χρόνια. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε δημοσίως το 2021, όταν η ηθοποιός επιβεβαίωσε την πρόταση γάμου στο Howard Stern Show: «Παντρευόμαστε, θα το κάνουμε στ' αλήθεια», είχε πει τότε. «Ήθελα να μου κάνουν πρόταση, οπότε νομίζω ότι το ξεκαθάρισα με κάθε τρόπο και εκείνη το κατάλαβε τέλεια. Παντρευόμαστε, συμβαίνει».

Η Στιούαρτ έχει εκφράσει την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά με τη Μέιερ. «Δεν ξέρω πώς θα μοιάζει η οικογένειά μου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρχίσω να αποκτώ παιδιά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. «Θέλω πολύ να συμβεί αυτό. Ιδανικά, σύντομα θα πω: “Θέλω να κάνω παιδί”».

Μιλώντας για τη σύντροφό της, η ίδια είχε πει: «Βρήκα το κατάλληλο άτομο. Μπορώ να είμαι εμμονική με αυτό που κάνω και ευτυχώς η σύντροφός μου είναι το ίδιο. Έχουμε κλειδώσει αυτά που μας απασχολούν και τα δουλεύουμε μαζί. Είμαστε πιο έξυπνες, πιο δυνατές μαζί. Και τότε λες: “Γαμώτο, αυτό είναι το καλύτερο”».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Associated Press)

Πηγή: skai.gr

