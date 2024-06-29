Κρις Πρατ - Κάθριν Σβαρτσενέγκερ: Περιμένουν το τρίτο τους παιδί

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο σταρ του MCU Κρις Πρατ και η σύζυγός του Κάθριν Σβαρτσενέγκερ καθώς σε λίγους μήνες θα καλωσορίσουν το τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Λίγες ώρες νωρίτερα η κόρη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα στο Instagram από μια οικογενειακή τους εξόρμηση φορώντας μαύρα ρούχα και έχοντας πλάτη την κάμερα. «Πράγματα που με κάνουν ευτυχισμένη: Ένα μελαγχολικό πρωινό που συνοδεύεται από μια επίσκεψη στον αχυρώνα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το ζευγάρι το οποίο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Ιούνιο του 2019 στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, έχει αποκτήσει δύο κόρες. Ο πρωταγωνιστής του Jurassic World έχει ακόμα έναν γιο από τον προηγούμενο γάμο του με την Άννα Φάρις.

Στο παρελθόν η διάσημη συγγραφέας είχε δηλώσει ότι είναι θετική στο να αποκτήσει και άλλα παιδιά.

«Προέρχομαι από μία μεγάλη οικογένεια, οπότε μου αρέσει η ιδέα να έχω πολλά παιδιά γύρω μου και μια μεγάλη οικογένεια. Ό,τι σχέδιο έχει ο Θεός για εμάς, αυτό θα κάνουμε», είχε πει χαρακτηριστικά στο Us Weekly.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

