Η εμβληματική Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της στο 81ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Μια ηθοποιός του διαμετρήματος της Σιγκούρνι Γουίβερ έχει λίγους αντιπάλους» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα.

Η αγαπημένη σταρ έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο, ιδιαίτερα μέσω των εμβληματικών της ρόλων σε δύο πρωτοποριακά franchise επιστημονικής φαντασίας: τη σειρά «Alien», που περιλαμβάνει τέσσερις ταινίες και το «Avatar» που κυκλοφόρησε το 2009 και το 2022.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει κερδίσει Όσκαρ το υποκριτικό της ταλέντο, της έχει χαρίσει τρεις υποψηφιότητες. Το 1987 για το «Aliens» και το 1989 για τις παραγωγές «Gorillas in the Mist» και «Working Girl».

«Η απονομή αυτού του βραβείου, είναι ένα προνόμιο που μοιράζομαι με όλους τους σκηνοθέτες και τους συνεργάτες, με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Αποδέχομαι με υπερηφάνεια αυτό το βραβείο για να τιμήσω όλους όσοι βοήθησαν να υλοποιηθούν αυτές οι ταινίες» ανέφερε σε δήλωσή της η διάσημη ηθοποιός, η οποία παίρνει την σκυτάλη από τους περσινούς νικητές, την Ιταλίδα σκηνοθέτιδα Λιλιάνα Καβάνι και τον ηθοποιό Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η πολυβραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Ιπέρ θα είναι η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος και ο Αυστραλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Πίτερ Γουέαρ θα λάβει επίσης τιμητικό Χρυσό Λέοντα.

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου, αναφέρει το Deadline.

Το 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα διεξαχθεί φέτος από τις 28 Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

