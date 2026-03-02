Οι θεωρίες περί.... «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Cesar

Ο Τζιμ Κάρεϊ έβαλε τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας περί ύπαρξης… «σωσία», μετά την πολυσυζητημένη εμφάνισή του στην 51η τελετή των βραβείων César Παρίσι.

Ο 64χρονος ηθοποιός προκάλεσε αίσθηση όταν παρέλαβε τιμητικό βραβείο με μια εμφανώς ανανεωμένη εμφάνιση, πυροδοτώντας φήμες στα σόσιαλ μίντια— από εικασίες περί αισθητικών επεμβάσεων μέχρι τον ακραίο ισχυρισμό ότι είχε «αντικατασταθεί» από σωσία.

Εκπρόσωπός του ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παρευρέθηκε κανονικά στην τελετή.

Ο γενικός αντιπρόσωπος του θεσμού, Γκρεγκορί Κολιέ, χαρακτήρισε την παρουσία του ηθοποιού «ιστορική στιγμή» και υπογράμμισε ότι η πρόσκληση είχε κανονιστεί μήνες πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάρεϊ προετοιμαζόταν επί οκτώ μήνες, κάνοντας πρόβες την ομιλία του στα γαλλικά, ενώ τον συνόδευσαν 12 μέλη της οικογένειας και φίλοι του.

Τη φημολογία ενίσχυσε ανάρτηση της drag performer Alexis Stone, γνωστής για τις μεταμορφώσεις της σε διασημότητες, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τη λεζάντα «Alexis Stone as Jim Carrey in Paris», προκαλώντας σύγχυση ακόμη και σε επώνυμους χρήστες.

Κατά την τελετή, ο Τζιμ Κάρεϊ συγκίνησε μιλώντας στα γαλλικά για την κόρη του Τζέιν, τον εγγονό του Τζάκσον και τη σύντροφό του Μιν Α, ενώ έκανε αναφορά και στις γαλλικές ρίζες της οικογένειάς του. Συγκινητική ήταν και η αναφορά του σκηνοθέτη Michel Gondry στη συνεργασία τους στο «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού».

Η εμφάνισή του στα César είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ηθοποιός είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την υποκριτική. Το 2022 είχε δηλώσει ότι «πιθανότατα» αποσύρεται, εκτός αν παρουσιαστεί κάποιο εξαιρετικό σενάριο. Ωστόσο, επέστρεψε στον ρόλο του Dr. Robotnik στη σειρά «Sonic the Hedgehog», ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει και στο τέταρτο μέρος, που αναμένεται το 2027.

Πηγή: skai.gr

