Kevin Costner: Η εν διαστάσει σύζυγός του χρειάζεται την άδειά του για να πάρει κάτι από το σπίτι - Φοβάται ότι θα τον κλέψει!

Η εν διαστάσει σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ, Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ, φέρεται να χρειάζεται τη συγκατάθεση του πρώην συζύγου της για να απομακρύνει οποιοδήποτε αντικείμενο -εκτός από τα προσωπικά της αντικείμενα- από το σπίτι τους.

Δικαστής αποφάσισε το πρωί της Παρασκευής, 14 Ιουλίου 2023, ότι η πρώην σχεδιάστρια τσαντών πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του ηθοποιού πριν πάρει κάτι από το κτήμα τους στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το TMZ.

Τα αντικείμενα φέρεται να περιλαμβάνουν έπιπλα, συσκευές, έργα τέχνης και άλλα αντικείμενα που μπορεί να βρίσκονται σε κάποια αποθήκη. Ωστόσο, τα ρούχα, οι τσάντες και τα κοσμήματά της μπορεί να τα πάρει όποτε επιθυμεί.

Kevin Costner’s estranged wife must ask his permission before taking items from home: judge https://t.co/Udy3gGDAgS pic.twitter.com/S6orervx5L