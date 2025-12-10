Τα τελευταία λόγια του Όζι Όσμπορν στη σύζυγό του: «Φίλα με και αγκάλιασέ με σφιχτά...»

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε τις συγκινητικές τελευταίες λέξεις που της είπε ο σύζυγός της, Όζι, καθώς διηγήθηκε για πρώτη φορά τις σπαρακτικές λεπτομέρειες από την ημέρα του θανάτου του. Μιλώντας με τον Πιρς Μόργκαν στην εκπομπή του «Uncensored», η 73χρονη Σάρον έκανε μια σπαρακτική περιγραφή για τις τελευταίες στιγμές του Όζι Όσμπορν.

Ο θρύλος των Black Sabbath, Όζι, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στο σπίτι του στο Μπάκιγχαμσαϊρ στις 22 Ιουλίου, μόλις δύο εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία με τα μέλη της μπάντας του στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ. «Φίλα με. Αγκάλιασέ με σφιχτά», ήταν τα λόγια που της είπε. Εκείνη διηγήθηκε πως εκείνη την μοιραία μέρα ξύπνησε στις 4 το πρωί και μόλις 20 λεπτά αργότερα ήταν νεκρός.

Η Σάρον ούρλιαζε όταν τον βρήκε νεκρό στο γυμναστήριο του σπιτιού τους, αφού είχε αποφασίσει να κάνει πρωινή προπόνηση, παρά την κακή κατάσταση της υγείας του εκείνη την περίοδο - συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων μαχών με πνευμονία και σήψη. Αφού άκουσε φωνές, έτρεξε στο γυμναστήριο, όπου συνήθως έκανε προπόνηση.

Η Σάρον αποκάλυψε στη συνέντευξη: «Έπαθε ανακοπή. Έτρεξα κάτω και τον βρήκα εκεί, ενώ του έκαναν ανάνηψη. Ούρλιαζα… Τους φώναζα ‘’Μην το κάνετε, αφήστε τον. Αφήστε τον. Δεν μπορείτε. Έχει πεθάνει. Ήξερα αμέσως ότι είχε πεθάνει. Προσπάθησαν ξανά και ξανά και μετά τον μετέφεραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και προσπάθησαν, αλλά ήταν σαν να λέω: ‘’Έχει πεθάνει. Αφήστε τον’’».

Στη συνέντευξή της, επίσης, είπε ότι ο Όζι ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος της ζωής του και ότι ένας γιατρός του είχε πει ότι αν έκανε την προγραμματισμένη τελευταία του συναυλία, «δεν θα τα κατάφερνε», αλλά εκείνος επέμεινε να προχωρήσει ούτως ή άλλως. Επίσης, επέμεινε ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί μετά την απώλεια, λέγοντας με δάκρυα στα μάτια: «Αυτό ήταν για τώρα…».

Πηγή: skai.gr

