Κέιτι Πέρι- Τζάστιν Τριντό: Γιατί έληξε «άδοξα» το ειδύλλιο;

Το φημολογούμενο ρομάντζο ανάμεσα στην ποπ σταρ Κέιτι Πέρι και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως έχει «παγώσει» εξαιτίας των φορτωμένων προγραμμάτων τους – αλλά και της αμηχανίας που νιώθει εκείνος απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας που συνεπάγονται τη σχέση με μια παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια.

Μετά το ρομαντικό δείπνο στο οποίο και τους απαθανάτισαν οι παπαράτσι στο Μόντρεαλ τον περασμένο μήνα – κι ενώ λίγο αργότερα ο Τριντό εθεάθη στην κατάμεστη συναυλία της στο πλαίσιο της περιοδείας Lifetimes στον Καναδά – φαίνεται ότι η επικοινωνία τους έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Εκείνη είναι πολυάσχολη, εκείνος επίσης», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον τους, αναφέροντας βέβαια πως τον Ιούλιο αντάλλασσαν μηνύματα «αδιάκοπα».

«Τώρα όμως, η αρχική σπίθα έχει σβήσει».

Παράλληλα, η ίδια πηγή ξεκαθαρίζει: «Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό ανάμεσα τους. Απλώς δεν είναι πια σε συνεχή επικοινωνία. Μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά προς το παρόν τα πράγματα έχουν… Ψυχρανθεί».

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φαίνεται πως ενοχλήθηκε ιδιαιτέρως από την προβολή που πήρε η είδηση πως εκείνος και η τραγουδίστρια, βγήκαν για φαγητό.

«Ξέρω σίγουρα ότι ο Τζάστιν δεν ενθουσιάστηκε με τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών», είπε γνώστης των γεγονότων.

«Ήταν ένα πρώτο ραντεβού. Ένα πρώτο ραντεβού! Και αυτές οι φωτογραφίες δημοσιοποιήθηκαν και όλο αυτό φάνηκε ως κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που δε φαίνεται να ήθελε», εξήγησε συνοψίζοντας πως ο Τριντό «δεν ήταν προετοιμασμένος» για όλη αυτή την έκθεση.

