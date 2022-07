Ενοχλημένος, αλλά και στενοχωρημένος, για τη σκανδαλολογία που επικρατεί γύρω από το πρόσωπό του εμφανίστηκε ο Ίλον Μασκ, πού αλλού; Στο αγαπημένο του Twitter…



«Η έκταση της προσοχής σε μένα έχει πάρει διαστάσεις σουπερνόβα, κάτι που είναι σούπερ χάλια. Δυστυχώς, ακόμη και ασήμαντα άρθρα για εμένα δημιουργούν πολλά κλικ :( Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στο να βάλω το κεφάλι μου κάτω και να κάνω χρήσιμα πράγματα για τον πολιτισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, και πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, βάζοντας το χαρακτηριστικό θλιμμένο emoji.



The amount of attention on me has gone supernova, which super sucks. Unfortunately, even trivial articles about me generate a lot of clicks :(



Will try my best to be heads down focused on doing useful things for civilization.