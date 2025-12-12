Η σπάνια εμφάνιση της Μίμι Ρότζερς: Αυτή είναι η πρώτη σύζυγος του Τομ Κρουζ

Η Μίμι Ρότζερς, η γυναίκα που υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Τομ Κρουζ και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες του Χόλιγουντ της δεκαετίας του ’80, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Στα 69 της χρόνια, η ηθοποιός απέδειξε ότι παραμένει μια φιγούρα με ξεχωριστή γοητεία, άνεση και στιλιστική αυτοπεποίθηση. Η Ρότζερς εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Train Dreams», στο West Hollywood, επιλέγοντας ένα σύνολο που απέπνεε κομψότητα.

Ο γάμος με τον Τομ Κρουζ

Η Μίμι Ρότζερς και ο Τομ Κρουζ παντρεύτηκαν το 1987, σε μια περίοδο που ο νεαρός τότε ηθοποιός άρχιζε να γίνεται παγκόσμιο αστέρι. Η σχέση τους είχε δεχθεί μεγάλη δημοσιότητα, όχι μόνο λόγω της διαφοράς ηλικίας, αλλά και επειδή η Ρότζερς ήταν αυτή που τον εισήγαγε στη Σαϊεντολογία, κάτι που επηρέασε καθοριστικά την καριέρα και τις επιλογές του τα επόμενα χρόνια.

Tom Cruise's first wife Mimi Rogers, 69, looks chic as she steps out for rare appearance https://t.co/fNTvg6bbI9 — HELLO! (@hellomag) December 11, 2025

Παρά τη φαινομενική τους σύμπνοια, ο γάμος τους έληξε το 1990. Παρέμειναν διακριτικοί για τα αίτια του χωρισμού, διατηρώντας έναν τόνο αλληλοσεβασμού στις δημόσιες δηλώσεις τους. Παρότι συχνά το όνομά της συνδέθηκε με τον Κρουζ, η Μίμι Ρότζερς έχει να επιδείξει μια αξιοπρεπή και σταθερή καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Someone to Watch Over Me», «The Rapture και Austin Powers», ενώ τα τελευταία χρόνια την είδαμε σε σημαντικούς ρόλους στη σειρά «Bosch». Με την ερμηνευτική της ωριμότητα και την ικανότητα να υποστηρίζει ρόλους με βάθος και ιδιαιτερότητα, έχει κερδίσει την εκτίμηση κοινού και συναδέλφων.

Η προσωπική της ζωή σήμερα

Μετά τον χωρισμό της από τον Κρουζ, η Ρότζερς βρήκε τον άνθρωπο που τη συμπλήρωσε στο πλευρό του παραγωγού Chris Ciaffa, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 και από τότε διατηρεί χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ζωή της σήμερα κυλά ανάμεσα στην οικογένεια, λίγα επιλεγμένα επαγγελματικά βήματα και περιστασιακές δημόσιες εμφανίσεις.

Tom Cruise a épousé la comédienne Mimi Rogers



Avant de se marier

À l’époque, la jeune femme aurait été missionnée pour recruter des stars et les faire devenir des promoteurs de la scientologie dans le cadre d’un projet « Celebrity« . Le 9 mai 1987, le couple décide de se marier. pic.twitter.com/7DXnjPoEYc — Jean Baptiste 🇩🇿 ⵣ (@Oliver66Marty) July 16, 2023

Η πρόσφατη παρουσία της Μίμι Ρότζερς αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για μια γυναίκα που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο Χόλιγουντ. Κομψή, σταθερή και αληθινή, η ηθοποιός θυμίζει πως η γοητεία δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά στάσης ζωής.

