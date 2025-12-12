«Δεν φιλοδοξώ να είμαι ευτυχισμένη»: Η φράση της κόρης του που σημάδεψε τον Ίθαν Χοκ

Ο Ίθαν Χοκ σε μία σπάνια εξομολόγηση, μίλησε για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι η Μάγια, η μεγαλύτερη κόρη του, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν, ήταν προορισμένη για μια καριέρα στον χώρο των τεχνών.

«Είχα καταλάβει από τότε που ήταν περίπου 4 ετών ότι θα γίνει καλλιτέχνις. Και ήξερα ότι θα είναι πολύ καλή», είπε ο διάσημος ηθοποιός στη Σίντνεϊ Σουίνι κατά τη διάρκεια συζήτησής τους για το «Actors on Actors» του Variety.

«Το ασφαλές καταφύγιό της ήταν οι υδατογραφίες ο χορός και το τραγούδι. Υπήρχαν πολλά πράγματα στην παιδική της ηλικία που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα και περίπλοκα και λυπάμαι για εκείνη», εξήγησε ο Χοκ.

Αν και ο Χολιγουντιανός σταρ επέλεξε να μην αποκαλύψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Μάγια καθώς μεγάλωνε, ωστόσο όπως είπε, είχε προσέξει ότι «άνθιζε» σε περιβάλλοντα που στηρίζονταν στην «επικοινωνία». Ο Ίθαν Χοκ, ο οποίος είναι επίσης πατέρας του Λέβον από το γάμο του με την Θέρμαν και των Κλεμεντίν και Ιντιάνα από τη Ράιαν Σοχάγκιους, ήταν στο πλευρό της όταν η Μάγια ανακάλυψε την καλλιτεχνική της φωνή.

«Θυμάμαι κάποια δασκάλα που τη ρώτησε: "Μάγια, είσαι ευτυχισμένη;" γιατί ανησυχούσαν για εκείνη», συνέχισε ο βραβευμένος πρωταγωνιστής. «Και εκείνη απάντησε κάτι του τύπου: "Πραγματικά πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση;" Και σκέφτηκα: "Λατρεύω αυτό το παιδί". Ήταν περίπου 13», ανέφερε ο Χοκ, καταλήγοντας:

«Η Μάγια είπε: 'Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από το αν είμαι ευτυχισμένη ή όχι. Είμαι ευτυχισμένη; Όχι. Αλλά δεν φιλοδοξώ και να είμαι'. Οπότε δεν ανησύχησα ποτέ για το ότι θα μπει στις τέχνες, γιατί ήξερα ότι αυτό θα της σώσει τη ζωή».

Πηγή: skai.gr

