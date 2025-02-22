Η Πάμελα Άντερσον εκπλήσσει με το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα

Μια αποκάλυψη που σίγουρα θα ξαφνιάσει τους θαυμαστές της έκανε η διάσημη ηθοποιός και συγγραφέας μαγειρικής, Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson). Καλεσμένη στη βρετανική πρωινή εκπομπή «Τhis Morning» και πίνοντας τσάι, μίλησε για το μεγάλο πάθος της, τις πίκλες.

«Φτιάχνω πίκλες!» εξομολογήθηκε με ενθουσιασμό στην Άλισον Χάμοντ (Alison Hammond). «Η παράδοση αυτού του ξιδάτου ορεκτικού τρέχει στις φλέβες μου, είναι οικογενειακή υπόθεση!» συμπλήρωσε.

Η διάσημη ηθοποιός έκανε αναφορά στη θεία της, η οποία με τις μοναδικές δημιουργίες της από πίκλες και μουστάρδα, κατέκτησε τις υψηλότερες διακρίσεις στο νησί του Βανκούβερ.

«Η θεία Vie ήταν η βασίλισσα στο τουρσί!» είπε με περηφάνια η Πάμελα. «Κέρδισε όλα τα βραβεία και η φήμη της ξεπέρασε τα σύνορα του νησιού!».

Αν και της δίδαξε τα μυστικά της παρασκευής η Άντερσον «την απογείωσε» με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, όπως είπε.

«Βάζω αποξηραμένα τριαντάφυλλα στις πίκλες μου» αποκάλυψε στην παρουσιάστρια, η οποία έμεινε έκπληκτη. «Όλοι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ο ένας τον άλλον» συμπλήρωσε η ηθοποιός και γνωστοποίησε ότι οι συσκευασίες με τα προϊόντα της θα ονομάζονται «Pamela's Pickles».

«Θα πουλάω πίκλες που θα φτιάχνω στον ελεύθερο χρόνο μου. Πρέπει να ασχολείσαι με λίγο απ' όλα, αυτές τις μέρες» πρόσθεσε η σταρ.

Η Πάμελα Άντερσον, με την πρόσφατη ερμηνεία της στην ταινία "The Last Showgirl", κατάφερε να συγκεντρώσει διθυραμβικές κριτικές και αρκετές υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των SAG και των Χρυσών Σφαιρών. Παρά την επιτυχία της, η απουσία της από την λίστα των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ προκάλεσε έκπληξη. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε πως δεν αισθάνεται απογοητευμένη.

«Θεέ μου, δεν είναι κάτι που περίμενα ποτέ. Το να κάνεις τη δουλειά είναι η νίκη» είχε αναφέρει αμέσως μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στο ELLE.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

