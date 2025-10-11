Την Ελλάδα θυμήθηκε η Μαρία Μενούνος και το έριξε στα ελληνικά τραγούδια. Όμως είχε και βοήθεια από ένα ακόμη πρόσωπο, τον πατέρα της.
Σε story που ανέβασε η ίδια στο Instagram εκείνη και ο πατέρας τραγουδάνε το κομμάτι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» του Πασχάλη Τερζή και της Νατάσας Θεοδωρίδου.
Οι δυο τους τραγουδάνε ενώ βρίσκονται στο γκαράζ του σπιτιού ενώ ο μπαμπάς της ρίχνει και ένα ζεϊμπέκικο με εκείνη να φωνάζει τη χαρακτηριστική ελληνική λέξη «Όπα, Όπα».
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.