Η Μαρία Μενούνος τραγουδάει ελληνικό κομμάτι μαζί με τον πατέρα της - Ποιο διάλεξαν (Βίντεο)

Οι δυο τους τραγουδάνε ενώ βρίσκονται στο γκαράζ του σπιτιού ενώ ο μπαμπάς της ρίχνει και ένα ζεϊμπέκικο με εκείνη να φωνάζει «Όπα»

Μενούνος

Την Ελλάδα θυμήθηκε η Μαρία Μενούνος και το έριξε στα ελληνικά τραγούδια. Όμως είχε και βοήθεια από ένα ακόμη πρόσωπο, τον πατέρα της.

Σε story που ανέβασε η ίδια στο Instagram εκείνη και ο πατέρας τραγουδάνε το κομμάτι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» του Πασχάλη Τερζή και της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Οι δυο τους τραγουδάνε ενώ βρίσκονται στο γκαράζ του σπιτιού ενώ ο μπαμπάς της ρίχνει και ένα ζεϊμπέκικο με εκείνη να φωνάζει τη χαρακτηριστική ελληνική λέξη «Όπα, Όπα».

