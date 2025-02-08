Χρυσή Βαρδινογιάννη: Τι συμβολίζει η τιάρα που φόρεσε στον γάμο

Υπέρκομψη και λαμπερή (όπως κάθε νύφη) εμφανίστηκε χθες στον γάμο της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες η Χρυσή Βαρδινογιάννη. Το πέπλο στο κεφάλι της συγκρατούσε μία εντυπωσιακή και όχι τυχαία τιάρα, στολισμένη με διαμάντια και μαργαριτάρια.

Πρόκειται για την Antique Corsage Tiara, η οποία είναι μέρος της συλλογής της τέως βασίλισσας Άννας-Μαρίας.

Μάλιστα, την ίδια τιάρα είχε φορέσει στον γάμο της, το 2010, η πρώην σύζυγος του Νικόλαου, Τατιάνα Μπλάτνικ στις Σπέτσες

Με αυτή την τιάρα είχε εμφανιστεί νύφη και η Μαρί Σαντάλ στον γάμο της με τον Παύλο, το 1995 και η Νίνα Φλορ στον γάμο της με τον Φίλιππο.

Ουσιαστικά, η τιάρα Antique Corsage έχει παραχωρηθεί στις «μη γαλαζοαίματες» νύφες της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Αρχικά, το κόσμημα (ως καρφίτσα,) ήταν της βασίλισσας Βικτόρια της Αγγλίας και δόθηκε ως κληρονομιά στην εγγονή της, βασίλισσα Ίνγκριντ της Δανίας.

Εκείνη μετέτρεψε την καρφίτσα σε τιάρα και την πρόσφερε στην Άννα-Μαρία, τότε πριγκίπισσα της Δανίας, ως δώρο για τα 18α γενέθλιά της, λίγες ημέρες πριν παντρευτεί το βασιλιά Κωνσταντίνο.

