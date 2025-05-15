Λογαριασμός
Eva Longoria: Δεν θα κάνει ξανά σέξι φωτογραφήσεις - Η ανθρωπότητα θρηνεί και θυμάται τις καλές στιγμές… (φωτό)

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η μητρότητα την έκανε να επανεξετάσει πολλά πράγματα που συνοδεύουν τη δουλειά, μεταξύ των οποίων και το να ποζάρει σέξι

Eva Longoria

Η Εύα Λονγκόρια «τελείωσε» με τις σέξι φωτογραφήσεις. Η ηθοποιός του «Desperate Housewives» άνοιξε τα χαρτιά της σε μια νέα συνέντευξη στο «Byrdie», αποκαλύπτοντας πως η μητρότητα την έκανε να επανεξετάσει πολλά πράγματα που συνοδεύουν τη δουλειά, μεταξύ των οποίων και το να ποζάρει σέξι. 

«Σκέφτομαι: ‘’Ω, Θεέ μου, θα το δει αυτό μια μέρα το παιδί μου», λέει για τον εξάχρονο γιο της Santiago, τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της, Jose Baston.

Eva Longoria

«Σίγουρα σκέφτομαι περισσότερο τι θέλω να βγει στον κόσμο επειδή ο γιος μου θα το δει», δήλωσε η Longoria στο δημοσίευμα. «Σκέφτομαι αν θα είναι περήφανος για κάτι ή αν μπορεί να ντραπεί».

Στη συνέντευξη, η Longoria ασχολήθηκε επίσης με τα πρόσφατα γενέθλιά της, αφού η ηθοποιός έκλεισε τα 50 τον Μάρτιο. Σκέφτηκε το παρελθόν, λέγοντας πως όταν είσαι νέος πρέπει «να λες “ναι” σε κάθε ευκαιρία, ώστε να μπορείς να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου».

Eva Longoria

Η ηθοποιός και παραγωγός ταινιών πρόσθεσε: «Τώρα που είμαι 50 ετών, έχω διαφορετικές προτεραιότητες. Οργανώνω τη ζωή μου, ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένη για το πώς θέλω να μοιάζουν τα επόμενα 50 χρόνια.

Eva Longoria

Περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου, εργάζομαι λιγότερο και κάνω περισσότερα από αυτά που αγαπώ. Η οικονομική ασφάλεια βοηθάει σε αυτές τις αποφάσεις, αλλά νιώθω ότι έχω δουλέψει αρκετά σκληρά για να λέω ‘’όχι’’ τώρα», πρόσθεσε. 

Πηγή: skai.gr

