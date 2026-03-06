Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η τόπλες εμφάνιση στο Παρίσι που προκάλεσε χαμό (video)

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι άφησε ελάχιστα στη φαντασία καθώς παρευρέθηκε στο λαμπερό σόου του οίκου Loewe, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Το 34χρονο μοντέλο φρόντισε όλα τα βλέμματα να στραφούν πάνω της, αφού εμφανίστηκε χωρίς τοπ και χωρίς σουτιέν, έχοντας ρίξει ένα πουλόβερ στους ώμους της.

Emily Ratajkowski hoje (06.03) chegando ao desfile da Loewe em Paris, França. pic.twitter.com/e6Rse3jEwI March 6, 2026

Η Έμιλι ολοκλήρωσε τη, σχεδόν, αποκαλυπτική εμφάνισή της με ένα κομψό παντελόνι και ψηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ συνδύασε το σύνολο με μια oversized τσάντα και στιλάτα γυαλιά ηλίου. Παρά το προκλητικό της ντύσιμο, το μοντέλο απέπνεε αυτοπεποίθηση καθώς περπάτησε με άνεση και κάθισε στην πρώτη σειρά του σόου.

Emily Ratajkowski hoje (06.03) chegando ao desfile da Loewe em Paris, França. pic.twitter.com/nlhmcdY83x — Emily Ratajkowski Brasil (@emratabrs) March 6, 2026

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο σόου μαζί με τις ηθοποιούς Τζούλια Γκάρνερ και Σίσι Σπέισεκ, καθώς και τον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Κάθριν Μάρτιν.

emily ratajkowski at the loewe fw'26 show pic.twitter.com/P21PvRWG4b — 𝓕avs (@favspopculture) March 6, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.