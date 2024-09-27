Ο αριθμός των παιδιών τα οποία αναζήτησαν θεραπεία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων στις ΗΠΑ για ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη αυξήθηκε κατά 170% από το 2012 ως το 2023, σύμφωνα με έρευνα σε δύο μεγάλα αμερικανικά παιδιατρικά νοσοκομεία, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του εθνικού συνεδρίου της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, στο Ορλάντο της Φλόριντας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 542 περιστατικά και διαπίστωσαν αυτή τη μεγάλη αύξηση, από 4,3 περιστατικά ανά 10.000 συνολικές εγγραφές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών το 2012 σε 11,6 περιστατικά ανά 10.000. Από το σύνολο των περιστατικών που σχετίζονται με τη ζέστη, το 77% είχαν ειδικές διαγνώσεις για τη ζέστη, όπως η θερμική εξάντληση και η θερμοπληξία, αλλά δεν χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο (96%). Το 24% είχαν διάγνωση ραβδομυόλυσης, μιας βλάβης του μυικού ιστού που συχνά προκαλείται από τη θερμική καταπόνηση ή την παρατεταμένη άσκηση, από τους οποίους το 63% χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Τα περισσότερα παιδιά που προσήλθαν στα νοσοκομεία ήταν μικρότερα σε ηλικία, είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι ισπανόφωνα, να χρησιμοποιούν κρατική ασφάλιση και να ζουν σε περιοχές με χαμηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη Παιδικών Ευκαιριών.

«Καθώς οι ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες γίνονται πιο συχνές λόγω της αλλαγής του κλίματος, βλέπουμε αύξηση των ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά», δηλώνει η επικεφαλής της έρευνας, γιατρός Τέιλορ Μέριτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

