Οι περισσότεροι υποθέτουμε το να είσαι σταρ του Χόλιγουντ είναι ένα από τα πιο λαμπερά επαγγέλματα που υπάρχουν.Ωστόσο, πολλές διασημότητες έχουν μιλήσει για ένα μειονέκτημα της δουλειάς τους: - το να συνεργάζονται με έναν συμπρωταγωνιστή που βρωμάει.

Μεταξύ εκείνων που κατηγορούνται ότι «αφήνουν μια άσχημη μυρωδιά» στο πλατό είναι - παραδόξως - οι καρδιοκατακτητές Μπραντ Πιτ και Μάθιου Μακόναχι, για τους οποίους έχουν ακουστεί πολλά παράπονα από τους δυσαρεστημένους συμπρωταγωνιστές τους.

Μπραντ Πιτ

Ενώ μπορεί να είναι ευλογημένος με όμορφη εμφάνιση και γοητεία, υπάρχει ένα μειονέκτημα στον Μπραντ - οι συνήθειες υγιεινής του.

Το 2009, ο συμπρωταγωνιστής του στο Inglourious Basterds (Άδωξοι Μπάσταρδη), Ιλάι Ροθ, δήλωσε στο Entertainment Weekly ότι μερικές φορές ο Πιτ αντικαθιστά το ντους με ένα μωρομάντηλο.

«Μου είπε ότι όταν ιδρώνεις και δεν έχεις χρόνο να κάνεις ντους, απλώς παίρνεις ένα μωρομάντηλο και το τρίβεις κάτω από τις μασχάλες σου» είχε αποκαλύψει ο Ροθ.

Μάθιου Μακόναχι και Κέητ Χάντσον

Μόλις πέρυσι, ο Μάθιου κατηγορήθηκε από τη συμπρωταγωνίστριά του Κέιτ Χάντσον επειδή δεν φορούσε αποσμητικό στα γυρίσματα της ταινίας "Fools's Gold".

Η Χάντσον, η οποία ομολόγησε επίσης ότι δεν φοράει αποσμητικό, είπε ότι μπορούσε να τον «μυρίσει από ένα χιλιόμετρο», λόγω της δυσοσμίας του.

Η σταρ κομπλεξάριστα δήλωσε ότι «είμαστε au naturals» ενώ ο Μακόναχι, σε μια συνέντευξη του 2008 στο Playboy, είχε πει ότι δεν φοράει ούτε φυσικά αποσμητικά, πχ κρυστάλλους, γιατί όπως εξήγησε: «Οι γυναίκες στη ζωή μου, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας μου, έχουν πει όλες: "Η φυσική σου μυρωδιά μυρίζει, πρώτον, σαν άντρα και δεύτερον, σαν εσένα"».

Ρόμπερτ Πάτινσον

Το 2009, άτομο που συνεργάστηκε στενά με τον σταρ του «Λυκόφωτος» ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός συχνά μύριζε πολύ άσχημα.

Σύμφωνα με το E!, ο συμπρωταγωνιστής του είπε: «Βρωμάει. Δηλαδή, είναι απαίσιο. Δεν κάνει ποτέ ντους και τρελαίνει τους ανθρώπους στο πλατό».

Μήνες αργότερα, ο συμπρωταγωνιστής του Πάτινσον, Πίτερ Φατσινέλι, δήλωσε στο Vulture όχι ο σταρ σπάνια αλλάζει ρούχα. «Είναι έξυπνος, γιατί αν δεν αλλάζει ρούχα και οι παπαράτσι τον φωτογραφίζουν συνέχεια με τα ίδια, τότε δεν μπορούν να πουλήσουν τις φωτογραφίες» είχε πει χαρακτηριστικά.

Τζένιφερ Λόρενς

Κάποτε, ο συμπρωταγωνιστής της Λόρενς στους «Αγώνες Πείνας», Λίαμ Χέμσγουορθ, είχε αποκαλύψει στο The Tonight Show ότι το να την φιλάει ήταν «άβολο», καθώς πάντα μύριζε άσχημα η αναπνοή της

«Κάθε φορά που έπρεπε να φιλήσω την Τζένιφερ ήταν αρκετά άβολο, αρκετά αμήχανο. Είναι μια από τις καλύτερες φίλες μου. Την αγαπώ. Αλλά αν είχαμε μια σκηνή φιλιού, θα φρόντιζε να τρώει σκόρδο ή τόνο ή, ξέρετε, κάτι που ήταν αηδιαστικό» είχε πει στον Τζίμι Φάλον

«Και ακριβώς πριν από τη σκηνή, έλεγε, "Ναι, έφαγα τόνο" ή "Έφαγα σκόρδο και δεν έπλυνα τα δόντια μου"» είχε αποκαλύψει ο Χέμσγουορθ

Μπεν Άφλεκ

Η Σάντρα Μπούλοκ φέρεται να παραπονέθηκε για την άσχημη αναπνοή του Αφλεκ όταν πρωταγωνίστησαν μαζί στις «Δυνάμεις της Φύσης» (Forces Of Nature).

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian το 2002, η σταρ δώρισε στον Μπεν ένα κουτί με μέντες, για να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει την κακοσμία του στόματος.

And the winner is.... ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Ο Άρνολντ κάποτε κατηγορήθηκε από τη Μίριαμ Μάργκολις για μια αηδιαστική συνήθεια: στα γυρίσματα του End Of Days , «αερίστηκε» στο πρόσωπό της

«Κι εγώ αερίζομαι φυσικά, αλλά δεν το κάνω στο πρόσωπο των ανθρώπων. Το έκανε σκόπιμα, ακριβώς στο πρόσωπό μου. Έπαιζα την αδερφή του Σατανά και με σκότωνε [στη σκηνή], οπότε με είχε σε μια θέση από την οποία δεν μπορούσα να ξεφύγω και ξαπλωμένη στο πάτωμα» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός το 2022, σύμφωνα με την Daily Mail.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.