Η Sarah Jessica Parker δίνει μία γεύση από την «πλούσια» 3η σεζόν του And Just Like That

Η Sarah Jessica Parker ετοιμάζεται να χαρίσει στους φαν του Sex and the City ένα πολύ διασκεδαστικό καλοκαίρι. Στις 4 Μαΐου, η ηθοποιός έδωσε μια πρώτη γεύση από την τρίτη σεζόν του And Just Like That… σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «πλούσια» και γεμάτη σεζόν για την Carrie Bradshaw και τις φίλες της.

Μιλώντας στην εκδήλωση Cult 100 του Cultured Magazine, η Parker περιέγραψε την επερχόμενη σεζόν του AJLT ως μια χαρούμενη εμπειρία, υπονοώντας ότι οι ιστορίες που θα δούμε είναι ακόμη πιο έντονες και συναρπαστικές από αυτές που παρουσιάζει το τρέιλερ.

«Για μένα, ένιωσα πως ήταν μια μεγάλη, πλούσια, πραγματικά διασκεδαστική κινηματογραφική εμπειρία», είπε. «Συμβαίνουν πάρα πολλά. Οι ζωές των ανθρώπων έχουν εκπλήξεις. Σίγουρα και της Carrie. Ήταν μια πολύ χαρούμενη σεζόν, οπότε ελπίζω απλώς να το νιώσει και το κοινό».

Τον Φεβρουάριο, ο δημιουργός της σειράς, Michael Patrick King, είχε κάνει παρόμοια σχόλια, λέγοντας στην Kristin Davis στο podcast της Are You A Charlotte? πως αυτή είναι «η πιο όμορφη σεζόν». «Αισθάνεται σαν το σκοτάδι που είχαμε σκόπιμα εισάγει στην 1η σεζόν του And Just Like That να έχει δώσει τη θέση του στο φως και στα συναισθήματα που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη ή αναζητούν αυτή την περίοδο», είπε.

Όπως φαίνεται και στο τρέιλερ της 3ης σεζόν, οι φίλες της Carrie εξερευνούν καλοκαιρινούς έρωτες, ενώ εκείνη προσπαθεί να διαχειριστεί την εξ αποστάσεως σχέση της με τον Aidan (John Corbett), ο οποίος επιστρέφει με κάποιον τρόπο. Στη σεζόν προστίθενται επίσης νέα πρόσωπα, όπως η Rosie O’Donnell, η Patti LuPone και η Ella Stiller, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει άπειρη δυνατότητα για δράμα.

Θα υπάρξει 4η σεζόν;

Αν και η 3η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οι φαν θέλουν να μάθουν πόσο θα διαρκέσει τελικά η σειρά, με το Entertainment Tonight να ρωτά την Parker αν είναι στα σκαριά και μια 4η σεζόν του AJLT. «Δεν ξέρω», απάντησε εκείνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το φινάλε της σεζόν ίσως κλείνει όλες τις εκκρεμότητες σε περίπτωση που η πλατφόρμα Max αποφασίσει να μην ανανεώσει τη σειρά.

Προς το παρόν, η 3η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου στις 9 μ.μ. (Ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) στο Max, με νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα έως το φινάλε της σεζόν στις 14 Αυγούστου.

