Θεραπεία Νευροτροποποίησης Ιερού Νεύρου στο ΥΓΕΙΑ

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία θεραπεία με την τοποθέτηση νευροτροποποιητή ιερού νεύρου (Sacral Neuromodulation Treatment) από τον κ. Δημήτριο Κομπόγιωργα, Νευροχειρουργό ΥΓΕΙΑ - Μελέτη Δυναμικών Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.

Η ακράτεια αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων, τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στις κοινωνικές τους δραστηριότητες. Η τοποθέτηση νευροτροποποιητή ιερού νεύρου έρχεται να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, προσφέροντας ουσιαστική βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Ο νευροτροποποιητής ιερού νεύρου είναι μια μικρή συσκευή που αποτελείται από μια μπαταρία και ένα λεπτό ηλεκτρόδιο, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το δέρμα στην περιοχή του γλουτού. Μέσω ηλεκτρικών σημάτων που στέλνει στο ιερό νεύρο, το οποίο βρίσκεται στην πύελο (περιοχή της λεκάνης), συμβάλλει στη ρύθμιση της λειτουργίας των νεύρων της ουροδόχου κύστης και του εντέρου, βελτιώνοντας έτσι τις δυσλειτουργίες αυτών των οργάνων.

Η θεραπεία αυτή, που είναι ελάχιστα επεμβατική, προσφέρει στους ασθενείς με ακράτεια, υπερδραστήρια κύστη ή πόνο στο πυελικό έδαφος τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τα ενοχλητικά συμπτώματα και να ανακτήσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ο κ. Δημήτριος Κομπόγιωργας, Νευροχειρουργός του ΥΓΕΙΑ, δήλωσε: «Η θεραπεία της νευροτροποποίησης του ιερού νεύρου είναι μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση που αλλάζει τη ζωή των ασθενών με ακράτεια. Για ασθενείς που δεν είχαν επιτυχία με άλλες θεραπείες, αυτή η μέθοδος τους προσφέρει μια νέα ελπίδα. Η τεχνολογία αυτή ρυθμίζει τη λειτουργία των νεύρων που ελέγχουν την κύστη και το έντερο, επιτρέποντας στους ασθενείς να αποκτήσουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.»

Πηγή: skai.gr

