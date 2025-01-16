Workshop ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία R-SEGA από το Metropolitan General και το Ιsle Academy

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η A΄ Γυναικολογική Κλινική του θεραπευτηρίου Metropolitan General διοργανώνει το 3ήμερο R-SEGA Workshop, μια πρωτοποριακή εκδήλωση αφιερωμένη στη ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία.

Κατά τη διάρκεια του R-SEGA Workshop, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση σε τεχνικές προηγμένης ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικής γυναικολογικής χειρουργικής, χρησιμοποιώντας μοντέλα προσομοίωσης βιολογικού ιστού.

Αυτή η εξαιρετικά ρεαλιστική πρακτική στη χειρουργική προσομοίωση υψηλής ακρίβειας θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.

Όπως αναφέρει ο συντονιστής αυτής της εκπαιδευτικής δράσης δρ Νικόλαος Πλεύρης, Διευθυντής Α’ Γυναικολογικής Κλινικής - Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General, «στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε κορυφαίους ειδικούς από όλο τον κόσμο, προκειμένου να μοιραστούμε γνώσεις, να εξελίξουμε τις δεξιότητες και να παρουσιάσουμε τις νεότερες προόδους στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία».

Εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες ιατροί θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επεμβάσεις με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων, όπως υστερεκτομή, ινομυωματεκτομή, αφαίρεση ωοθηκών, σαλπιγγεκτομή και βιοψίες περιτοναίου σε προπλάσματα με πιστή ανατομία της γυναικείας πυέλου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης ημέρας του RSEGA, θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής χρησιμοποιώντας 3 ρομποτικά συστήματα και λαπαροσκοπικούς σταθμούς εργασίας.

Πρακτική Εμπειρία

Οι συμμετέχοντες θα εναλλάσσονται σε όλους τους σταθμούς εργασίας κατά τη διάρκεια του workshop, προκειμένου να ολοκληρώσουν όλες τις ασκήσεις και τις διαδικασίες ανάλογα με το επίπεδο εξειδίκευσής τους.

Παρακολούθηση LIVE Ρομποτικών Επεμβάσεων

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης γυναικολογικών ρομποτικών επεμβάσεων στον χώρο των χειρουργείων του Metropolitan General κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του workshop.

Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση εκπαίδευσης συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της γυναικολογικής ρομποτικής χειρουργικής.

«Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες μια εποικοδομητική και διδακτική εμπειρία. Γνωρίζουμε τη σημασία της πρακτικής άσκησης και στόχος μας είναι η πολύωρη εξοικείωση των συμμετεχόντων με hands on πρακτικές στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα στη γυναικολογία» τονίζει ο κ. Πλεύρης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής Hellenic Robotic Gynaecological Society – HERGS, του ελληνικού τμήματος του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων-Hellenic IRC, Royal College of O&G – RCOG και της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ρομποτικής Χειρουργικής - Society of European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS). Μοριοδοτείται με 24 μόρια από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Χρόνος και Τοποθεσία

Το R-SEGA Workshop θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2025 στο Metropolitan General (Λεωφ. Mεσογείων 264, Χολαργός) και στο Isle Academy (Λεωφ. Κηφισίας 119, Μαρούσι).

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ ή επικοινωνήστε με τον συντονιστή του συνεδρίου δρ Νικόλαο Πλεύρη στο info@plevris.gr.

