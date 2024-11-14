Συγκεκριμένος τύπος καφέ συνδέεται με την εκδήλωση καρκίνου, υπό προϋποθέσεις

Ο στιγμιαίος καφές, είναι η σταθερή επιλογή τύπου καφέ που καταναλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο οι ειδικοί τώρα προειδοποιούν ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων τύπων καρκίνου.

Αυτό συμβαίνει επειδή το δημοφιλές- και αναμφίβολα αγαπημένο για πολλούς από εμάς- ρόφημα περιέχει διπλάσια ποσότητα ακρυλαμιδίου σε σχέση με τον αλεσμένο καφέ - μια χημική ουσία που παράγεται όταν τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κόκκων καφέ, μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Έχει δηλωθεί ως «προβληματικός καρκινογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο» από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η χημική ουσία μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στους ανθρώπους.

Εργαστηριακές δοκιμές, επισημαίνει η Daily Mail, αποκάλυψαν ότι το ακρυλαμίδιο στη διατροφή προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα και του αναπαραγωγικού συστήματος στα ζώα και οι επιστήμονες συμφωνούν ότι δυνητικά θα μπορούσε να προκαλέσει καρκίνο και στους ανθρώπους, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA).

Μια πολωνική μελέτη από το 2013 που ανέλυσε 42 δείγματα καφέ, συμπεριλαμβανομένων δέκα στιγμιαίων καφέδων, αποκάλυψε ότι ο στιγμιαίος καφές είχε διπλάσια ποσότητα ακρυλαμιδίου από τον φρεσκοαλεσμένο καφέ.

Ωστόσο, ας μην πανικοβληθούμε διότι θα πρέπει να πίνουμε περίπου δέκα φλιτζάνια στιγμιαίο καφέ την ημέρα για να μας προβληματίσει η πρόσληψη ακρυλαμιδίου, σύμφωνα με ερευνητές στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά.

Την ίδια ώρα, ο στιγμιαίος καφές αν και περιέχει ακρυλαμίδιο, έχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από τον αλεσμένο καφέ, το οποίο προστατεύει από την καταστροφή των κυττάρων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δρ Pál Maurovich-Horvat, διευθυντής ιατρικής απεικόνισης στο Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης τόνισε στην Telegraph ότι ο στιγμιαίος καφές περιέχει μελανοειδίνες, ένα αντιοξειδωτικό που αυξάνει την ποικιλία των βακτηρίων στο έντερο σας και μπορεί επίσης να συμβάλλει στην προστασία από ασθένειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.