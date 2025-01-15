Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως πιθανή επιδημία του ιού Μάρμπουργκ στην Τανζανία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος εξάπλωσής του στη χώρα και στην περιοχή είναι «υψηλός».

«Έχουμε ενημερωθεί για εννιά κρούσματα μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων 8 ανθρώπων που πέθαναν. Αναμένουμε κι άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες καθώς η επιδημιολογική επιτήρηση θα βελτιώνεται», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, μέσω X.

Ο ιός Μάρμπουργκ προκαλεί λοίμωξη με αιμορραγικό πυρετό και είναι εξαιρετικά μολυσματικός. Μεταδίδεται από κάποια είδη νυχτερίδων και ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με τον Έμπολα. Το ποσοστό θνητότητας πλησιάζει το 90%.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επισήμανε πως ενημέρωσε τα κράτη μέλη προχθές Δευτέρα για «φερόμενο ξέσπασμα της νόσου που προκαλεί ο ιός Μάρμπουργκ στην περιφέρεια Καγκέρα», στη βορειοδυτική Τανζανία.

Η ίδια περιοχή είχε ήδη μετατραπεί σε θέατρο επιδημίας του ιού Μάρμπουργκ τον Μάρτιο του 2023, που είχε διαρκέσει πάνω από δυο μήνες. Ο απολογισμός της ήταν 6 νεκροί επί συνόλου 9 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η ίδια πηγή επισήμανε πως ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι «υψηλός» σε εθνικό επίπεδο, εξαιτίας διαφόρων ανησυχητικών παραγόντων, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι «η πηγή του ξεσπάσματος είναι ακόμη άγνωστη».

Πρόσθεσε πως ο κίνδυνος εξάπλωσης σε περιφερειακό επίπεδο είναι επίσης «υψηλός» εξαιτίας της «στρατηγικής τοποθεσίας» όπου βρίσκεται η Καγκέρα, περιοχή από την οποία περνούν πολλοί Τανζανοί που πάνε «στη Ρουάντα, στην Ουγκάντα, στο Μπουρούντι και στη ΛΔ Κονγκό».

Η νέα επιδημία καταγράφεται προτού συμπληρωθεί ένας μήνας αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε το τέλος επιδημίας του ιού Μάρμπουργκ στη γειτονική Ρουάντα, η οποία διήρκεσε τρεις μήνες και στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.