Ο ΠΟΥ προωθεί σχέδιο για 50% αύξηση τιμών στη ζάχαρη, το αλκοόλ και τον καπνό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ασκεί πιέσεις προκειμένου οι χώρες να αυξήσουν τις τιμές των ζαχαρούχων ποτών, του αλκοόλ και του καπνού κατά 50% σε διάστημα 10 ετών μέσω της φορολόγησης, στη μεγαλύτερη έως τώρα ώθηση που δίνει στους αποκαλούμενους «φόρους αμαρτίας» (sin taxes) με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στη δημόσια υγεία και να στηρίξει τους υγειονομικούς προϋπολογισμούς των κυβερνήσεων.

Η υπηρεσία για την Υγεία των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε πως η κίνηση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων, που συμβάλλουν σε ασθένειες όπως ο διαβήτης και ορισμένοι καρκίνοι, όπως και στην αύξηση των δαπανών σε μια εποχή όπου η βοήθεια για την ανάπτυξη μειώνεται δραστικά και το δημόσιο χρέος αυξάνεται.

«Οι υγειονομικοί είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτουμε», δήλωσε ο Τζέρεμι Φάραρ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΠΟΥ για την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών. «Είναι καιρός να δράσουμε».

Ο ΠΟΥ παρουσίασε την πρωτοβουλία, την οποία ονόμασε «3 έως το 35» στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη στη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η φορολογική αυτή πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποφέρει 1 τρισεκατομμύριοo δολάρια έως το 2035 βάσει των στοιχείων από τους υγειονομικούς φόρους σε χώρες όπως η Κολομβία και η Νότια Αφρική.

Ο ΠΟΥ έχει στηρίξει την επιβολή φόρων καπνού και τις αυξήσεις τιμών εδώ και δεκαετίες και έχει ζητήσει την επιβολή φόρων στο αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά τα τελευταία χρόνια, όμως είναι η πρώτη φορά που προτείνει μια στοχοθετημένη αύξηση τιμών και για τα τρία προϊόντα. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους είπε στη Σύνοδο ότι οι φόροι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να «προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα» και να δώσουν ώθηση στα δικά τους συστήματα υγείας με τα χρήματα που θα συγκεντρώσουν.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να σημαίνει πως μια κυβέρνηση σε μια χώρα μεσαίου εισοδήματος θα αύξανε τους φόρους στα προϊόντα αυτά για να ωθήσει την τιμή από τα 4 δολάρια σήμερα στα 10 δολάρια έως το 2035, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό, δήλωσε ο οικονομολόγος θεμάτων υγείας του ΠΟΥ Γκιγιέρμο Σαντοβάλ. Σχεδόν 140 χώρες έχουν ήδη αυξήσει τους φόρους στον καπνό και επομένως τις τιμές κατά 50% και πλέον κατά μέσο όρο μεταξύ 2012 και 2022, πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

Ο Σαντοβάλ είπε ακόμη πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει επίσης να εκδώσει συστάσεις για ευρύτερη φορολόγηση, μεταξύ άλλων σε βάρος υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.