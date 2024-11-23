mpox: Επιβεβαιώθηκε στον Καναδά το πρώτο κρούσμα clade I της ευλογιάς των πιθήκων

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά επιβεβαίωσε χθες, Παρασκευή, το πρώτο κρούσμα του στελέχους clade I της mpox στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι αυτό εντοπίστηκε στην Μανιτόμπα.

Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά (PHAC) πρόσθεσε ότι αυτό το κρούσμα που σχετίζεται με ταξίδι συνδέεται με τη συνεχιζόμενη επιδημία του clade I της mpox στην κεντρική και την ανατολική Αφρική.

«Το πρόσωπο αυτό ζήτησε ιατρική περίθαλψη για συμπτώματα της mpox στον Καναδά λίγο μετά την επιστροφή του και βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε απομόνωση», σημειώνει η υπηρεσία αυτή στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

«H PHAC συνεργάζεται στενά με τις αρχές δημόσιας υγείας στην Μανιτόμπα. Το Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο (NML) ενημέρωσε την επαρχία αυτή στις 22 Νοεμβρίου ότι το δείγμα ήταν θετικό στο clade Ib της mpox», προσθέτει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε ανακοινώσει νωρίτερα χθες ότι η επιδημία της mpox συνεχίζει να αποτελεί έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία.

Τον Αύγουστο ο ΠΟΥ κήρυξε σχετικά με την mpox, που προηγουμένως ήταν γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, έκτακτη ανάγκη παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία για δεύτερη φορά σε δύο χρόνια, αφού νέο παραλλαγμένο στέλεχος του ιού, που ονομάστηκε clade Ib, εξαπλώθηκε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε γειτονικές χώρες.

Η mpox μεταδίδεται μέσω της στενής επαφής και συνήθως προκαλεί συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης και δερματικές αλλοιώσεις. Συνήθως είναι ήπιας μορφής, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μοιραία.

Η PHAC πρόσθεσε ότι μολονότι ο κίνδυνος στον γενικό πληθυσμό του Καναδά παραμένει αυτήν την στιγμή χαμηλός, εξακολουθεί ενεργά να παρακολουθεί την κατάσταση. Επίσης σημείωσε ότι συνεχίζεται η έρευνα για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ιχνηλάτησης των επαφών του κρούσματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

