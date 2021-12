Ετήσια αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, η οποία ταυτόχρονα θα προσφέρει προστασία από τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει η Moderna. Το ριζοσπαστικό εμβόλιο «τρία σε ένα » θα τροποποιείται διαρκώς για νέες μεταλλάξεις.

«Ένας πυλώνας της στρατηγικής προϊόντων της Moderna είναι η ανάπτυξη ενός ετήσιου αναμνηστικού εμβολίου, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόζει συνεχώς. Η Εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη στην αγορά με ένα ενισχυτικό εμβόλιο COVID + Γρίπη + RSV» τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Ακόμα και πριν από την πανδημία Covid-19, περίπου τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν κάθε χρόνο λόγω αναπνευστικών λοιμώξεων […] Στόχος μας είναι να μειώσουμε αυτό το βάρος με ένα ετήσιο αναμνηστικό εμβόλιο» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna Στεφάν Μπανσέλ.

Όπως αναφέρει η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν την κορυφαία αιτία θανάτου παγκοσμίως, με περίπου τρία εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Περίπου ένα εκατομμύριο από αυτούς τους θανάτους συμβαίνουν ετησίως λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού σε χώρες υψηλού και ανώτερου μεσαίου εισοδήματος και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι υπεύθυνες για περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Η επιβάρυνση της νόσου από ιούς του αναπνευστικού είναι μεγαλύτερη σε παιδιά κάτω των πέντε ετών, ενηλίκους άνω των 65 ετών και στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των ανοσοκατεσταλμένων ή των καρκινοπαθών.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε και θετικά ενδιάμεσα δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 1 του υποψηφίου της εμβολίου mRNA-1010 για την εποχική γρίπη. Η μελέτη Φάσης ΙΙ έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό εθελοντών, και η προετοιμασία για τη μελέτη Φάσης 3 βρίσκεται σε εξέλιξη ανέφερε η εταιρεία.

One pillar of our product strategy is to develop a pan-respiratory annual #booster #vaccine, which we plan to continuously customize. We believe that we could be first to market with a COVID + #Flu + #RSV booster vaccine. https://t.co/RXnx5k57hC