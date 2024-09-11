ΗΔΙΚΑ: Επεκτείνεται το σύστημα «περιαγωγής» των υπηρεσιών Υγείας στην ΕΕ

Στην επέκταση της λειτουργίας του κόμβου για τη διασυνοριακή εκτέλεση συνταγών φαρμάκων με την προσθήκη της Λιθουανίας και της Τσεχίας προχώρησε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ), στις 2 Σεπτεμβρίου.

Με την προσθήκη των δύο νέων χωρών, ένας Έλληνας ασφαλισμένος που επισκέπτεται τη Λιθουανία ή την Τσεχία θα μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε φαρμακείο των χωρών αυτών και να εκτελέσει μία ηλεκτρονική συνταγή που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, δίνοντας μόνο τον ΑΜΚΑ και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

Ο ελληνικός διασυνοριακός κόμβος, ο οποίος αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου MyHealth@EU, τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2023 με τη διασύνδεση με την Πολωνία για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και με την Ισπανία, αρχικά για την ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και στη συνέχεια για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο κόμβος διασυνδέθηκε με την Εσθονία τόσο για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων όσο και την ανταλλαγή Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας.

Στελέχη της ΗΔΙΚΑ, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Εσθονία τον Αύγουστο του 2024, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος TWINNING που αφορά στην αλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, εκτέλεσαν σε εσθονικό φαρμακείο συνταγές φαρμάκων τους που είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Σημειώνεται ότι στο myHealth app οι ασφαλισμένοι μπορούν να δουν όλες τις εκτελεσμένες συνταγές τους σε χώρες που διαλειτουργούν με τον ελληνικό διασυνοριακό κόμβο NCPeH για την εκτέλεση συνταγών.

«Συνεχίζουμε την ανάπτυξη του διασυνοριακού κόμβου του υπουργείου Υγείας, ώστε οι ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Υγείας όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση ώστε στο προσεχές διάστημα να προστεθούν οι διασυνδέσεις της Ελλάδας με Γαλλία, Κροατία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Λετονία και Φινλανδία», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα.

Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για την Ηλεκτρονική Υγεία (European Health Data Space - EHDS), η διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών κόμβων καθίσταται υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας δυνατή την «περιαγωγή» υπηρεσιών Υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πολίτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν εύκολα τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας από τη σήμανση «Η υγεία μου @ ΕΕ» ή «MyHealth@EU».

