Έρευνα: Φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού μπορεί να λειτουργήσει και σε καρκίνους αίματος

Έναν πιθανό τρόπο αναχαίτισης της εξέλιξης διαφόρων μορφών καρκίνου του αίματος με τη χρήση φαρμάκου που βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές κατά του καρκίνου του μαστού εντόπισαν ερευνητές, με επικεφαλής την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις σε δύο νέες μελέτες που δημοσιεύονται στο «Nature Communications» και στο «Blood Cancer Journal».

Οι δύο μελέτες διεξήχθησαν σε δείγματα ασθενών και σε ζωικά μοντέλα και διαπίστωσαν ότι αναστέλλοντας μια πρωτεΐνη που ονομάζεται RSK1 μειώνεται η φλεγμονή και σταματά η εξέλιξη των καρκίνων του αίματος που ονομάζονται μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (MPN), καθώς και μιας επιθετικής μορφής οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας (AML).

Οι τρέχουσες θεραπείες για το MPN μειώνουν μόνο τα συμπτώματα που προκαλεί η νόσος, αλλά δεν επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου ούτε μειώνουν τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε οξεία λευχαιμία.

Ο συγκεκριμένος αναστολέας RSK1 βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές ως θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού και οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι τα πειραματόζωα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού ανέχθηκαν καλά το φάρμακο με χαμηλού βαθμού παρενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.