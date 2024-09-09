Λογαριασμός
Είναι ένα απολύτως φυσιολογικό «φαινόμενο»

Εποχική τριχόπτωση: Οι «σωτήριες» συμβουλές για να την αντιμετωπίσεις

Όλες μας έχουμε παρατηρήσει κάποια στιγμή ότι η εποχική αλλαγή μπορεί να φέρει και περισσότερη τριχόπτωση. Αν κοιτάξεις τη βούρτσα σου και δεις περισσότερες τρίχες απ’ ό,τι συνήθως, μην πανικοβάλλεσαι. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο που συμβαίνει σε πολλές γυναίκες κατά τη διάρκεια των εποχικών μεταβάσεων.

Οι ειδικοί λένε πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να χάνουμε μέχρι και 100 τρίχες καθημερινά. Παρόλο που ακούγεται πολύ, όταν σκεφτούμε ότι στο κεφάλι μας έχουμε περίπου 100.000 τρίχες, αυτός ο αριθμός μοιάζει μικρός και λογικός.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

