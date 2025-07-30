ΕΟΔΥ: Δέκα νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Δέκα νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα της λοίμωξης σε ασθενή που εκτέθηκε σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Σερβία), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση. Δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό.

Από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 30 Ιουλλίο, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 17 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 14 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και τρία κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 15 Δήμους της χώρας, σε οκτώ Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Ηλείας, Έβρου και Λάρισας.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο ΕΟΔΥ συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, από την αρχή της επιτήρησης της λοίμωξης έως τις 23/07/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ρουμανία και Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.