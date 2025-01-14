Είναι καιρός να ξανασκεφτούμε πόσο ασφαλές είναι το αλκοόλ

Ο Ιανουάριος είναι η εποχή του χρόνου που σταματάμε για να εξετάσουμε τις συνήθειες υγείας μας και ο Αμερικανός χειρουργός, στρατηγός Vivek Murthy, εξέδωσε μια προειδοποίηση που πρέπει να ληφθεί υπόψη: τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και καρκίνου.

Η προειδοποίηση του Murthy είναι ένα απαραίτητο αν και καθυστερημένο βήμα για να βοηθηθούν οι Αμερικανοί να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις ακόμη και της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ.

Στην ιδανική περίπτωση, θα ακολουθήσει μία δράση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους γιατρούς που θα βοηθήσουν τους Αμερικανούς να κάνουν καλύτερες επιλογές όσον αφορά το αλκοόλ.

Η έκθεση δεν επισημαίνει κάτι νέο. Οι ειδικοί λένε ότι έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία τα στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου. Και όμως, όπως τονίζει η έκθεση του Murthy, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ γνωρίζουν τη σύνδεση μεταξύ των δύο.

Αυτή η έλλειψη γνώσης δεν εκπλήσσει τη Shelly Greenfield, διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος Κλινικών και Υπηρεσιών Υγείας για το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τον εθισμό στο νοσοκομείο McLean στη Μασαχουσέτη. Κάθε φορά που κάνει ομιλίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αλκοόλ και καρκίνου, οι άνθρωποι την ευχαριστούν και λένε ότι είναι η πρώτη που το ακούνε. «Γι' αυτό η συμβουλή του γενικού χειρουργού είναι τόσο σημαντική», αναφέρει. «Κανείς δεν πρέπει να έχει αυτή την εμπειρία».

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους είναι το κλειδί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με το ποτό. Τα μηνύματα σχετικά με το τι θεωρείται «ασφαλές» όταν πρόκειται για το αλκοόλ ήταν στην καλύτερη περίπτωση συγκεχυμένα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν στους άνδρες να καταναλώνουν όχι περισσότερα από δύο τυπικά ποτά την ημέρα και στις γυναίκες ένα ή λιγότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ασφαλές και οι καταναλωτές πρέπει να το ακούσουν αυτό.

Αυτή η σύγχυση οφείλεται εν μέρει στον σχεδιασμό, λέει η Katherine Keyes, επιδημιολόγος στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Mailman του Πανεπιστημίου Columbia. Προέρχεται από «μία πολύ κερδοφόρα βιομηχανία που στέλνει το μήνυμα ότι τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης δεν είναι επιβλαβή - ότι μπορούν να αποτελούν μέρος ενός χαλαρωτικού ή πολυτελούς τρόπου ζωής», επισημαίνει.

Ήταν μια εύκολη αφήγηση. Για χρόνια, η έρευνα ήταν ξεκάθαρη σχετικά με τις βλάβες που προκαλεί η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ: ηπατική βλάβη, παγκρεατίτιδα, καρδιακές παθήσεις, καρκίνοι του στόματος και του ήπατος, για να αναφέρουμε μερικά. Αλλά τα δεδομένα σχετικά με την χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ επιδέχονταν πολλών ερμηνειών, με ορισμένες μελέτες να υποδεικνύουν κινδύνους και άλλες να κάνουν λόγο για οφέλη. Όποιος αγαπά ένα ποτήρι κόκκινο κρασί με το δείπνο σίγουρα εκτίμησε τα πρωτοσέλιδα που χαρακτήριζαν τη συνήθεια προστατευτική έναντι των καρδιακών παθήσεων. Τώρα τα στοιχεία θεωρούνται ασαφή στην καλύτερη περίπτωση.

Σήμερα, οι ερευνητές δημόσιας υγείας έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ και ο καρκίνος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οι γυναίκες, ειδικότερα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη συμβουλή. Τα δεδομένα δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση στην προβληματική κατανάλωση οινοπνεύματος μεταξύ των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος στις γυναίκες κολεγιακής ηλικίας, της ηπατικής νόσου που σχετίζεται με το αλκοόλ μεταξύ των γυναικών μέσης ηλικίας και των θανάτων λόγω αλκοόλ.

Όπως έχω γράψει πριν, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στις αρνητικές επιπτώσεις του αλκοόλ και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται σε ένα βιολογικό trifecta: λιγότερο νερό για να αραιώσουμε το αλκοόλ, περισσότερο λίπος για να το συγκρατήσουμε και λιγότερο ένζυμο που το διασπά προτού χτυπήσει στην κυκλοφορία του αίματος.

Και ενώ το αλκοόλ έχει συνδεθεί με αρκετούς καρκίνους, η έκθεση του Murthy επισημαίνει τον καρκίνο του μαστού ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Περίπου το 16,4% από τις 270.000 περιπτώσεις καρκίνου του μαστού στις ΗΠΑ συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Λοιπόν, όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να σταματήσετε εντελώς το αλκοόλ; Όχι απαραίτητα. «Δεν είναι όλα ή τίποτα, αποχή ή κατανάλωση», λέει ο Keyes. Η μείωση της ποσότητας αλκοόλ που πίνετε μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας - ακόμα κι αν δεν το κόψετε.

Και ενώ οι ερευνητές συναινούν ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα κατανάλωσης, εμείς οι ίδιοι παίρνουμε επίσης καθημερινά αποφάσεις σχετικά με την προσωπική μας ανοχή κινδύνου. Όταν πρόκειται για το αλκοόλ και τον καρκίνο, αυτό σημαίνει ότι σταθμίζουμε τον κίνδυνο κατανάλωσης αλκοόλ μαζί με όλους τους άλλους παράγοντες που ενισχύουν τις πιθανότητές μας να αναπτύξουμε καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των γενετικών και των επιλογών του τρόπου ζωής.

Με τον καρκίνο του μαστού, για παράδειγμα, οι τρεις μεγαλύτεροι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου είναι η παχυσαρκία, η άσκηση και η κατανάλωση, λέει ο Greenfield. Μερικές γυναίκες μπορεί να αποφασίσουν να επικεντρωθούν στη γυμναστική και να χάσουν βάρος, αλλά να απολαμβάνουν ένα ή δύο ποτήρια κρασί σε μια βραδινή έξοδο με φίλους. Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού μπορεί να αποφασίσουν ότι οποιοσδήποτε επιπλέον κίνδυνος δεν αξίζει τον κόπο και να σταματήσουν να πίνουν εντελώς.

Οι γιατροί θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρωτούν πόσα ποτά πίνει κάποιος κάθε εβδομάδα και να επαναλαμβάνουν τις οδηγίες, εξηγώντας τις επιπτώσεις στην υγεία ακόμη και των χαμηλών επιπέδων κατανάλωσης.

Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν από πολιτική σκοπιά για την ενθάρρυνση ασφαλέστερων συνηθειών. «Μπαίνουμε σε αυτοκίνητα, σωστά; Ωστόσο, δεν υπάρχει ασφαλής βόλτα με το αυτοκίνητο», λέει ο Keyes. Αλλά, προσθέτει, έχουμε δημιουργήσει κανονισμούς για να κάνουμε τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή, όπως η απαίτηση ζωνών ασφαλείας και η μείωση των ορίων αλκοόλ στο αίμα για τη λειτουργία ενός οχήματος.

Η έκθεση του Murthy συνιστά ένα καλό: να υπάρχουν προειδοποιητικές ετικέτες για τον καρκίνο στα αλκοολούχα προϊόντα, όπως αυτά στα τσιγάρα. Μια ετικέτα από μόνη της δεν θα διορθώσει τα πάντα, αλλά είναι μια χρήσιμη υπενθύμιση όταν συνδυάζεται με άλλα μέτρα πρόληψης. Φυσικά, η βιομηχανία οινοπνεύματος είναι βέβαιο ότι θα καταπολεμήσει τέτοιες προσπάθειες, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να τις πραγματοποιήσουν.

Μπορούν επίσης να γίνουν περισσότερα για να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους τι είναι ένα ποτό κανονικού μεγέθους. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε σε ένα γενναιόδωρο ποτήρι κρασιού ή ένα δυνατό κοκτέιλ που μπορεί να μοιάζει με μία μερίδα, αλλά να είναι στην πραγματικότητα δύο ή τρία ποτά.

Ενώ το teetotaling θα είναι πάντα η ασφαλέστερη επιλογή, το κοινό αξίζει καλύτερη και σαφέστερη καθοδήγηση σχετικά με τη στάθμιση των προσωπικών του κινδύνων. Η έκθεση του γενικού χειρουργού είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Lisa Jarvis είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τη βιοτεχνολογία, την υγειονομική περίθαλψη και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν συντάκτρια του Chemical & Engineering News.



Πηγή: The Washington Post

