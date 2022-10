Υποψήφιο για διεθνές βραβείο το σποτάκι του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό "Greece DOES have a Winter"

Για πρώτη φορά καμπάνια επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό - «Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία».

Υποψήφιο για το βραβείο World's Best Tourism Film στα CIFFT "People's Choice" Award 2022 είναι το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit Greece για τον χειμερινό τουρισμό με τίτλο "Greece DOES have a Winter".

Greece DOES have a Winter.mp4 from Filmservice International on Vimeo.

Σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης αναφέρει τα εξής: »Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή την καμπάνια! Είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια προώθησης επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό. Βασικός μας στόχος ήταν να ξεκινήσει να μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.