Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο στον Νέο Κόσμο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 σε ισόγειο χώρο

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Νέο Κόσμο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Αρτέμωνος στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας όπου στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε υπερκείμενους ορόφους ενώ απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου όλοι οι ένοικοι.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark