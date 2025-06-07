Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Νέο Κόσμο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Αρτέμωνος στον Νέο Κόσμο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας όπου στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε υπερκείμενους ορόφους ενώ απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου όλοι οι ένοικοι.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
