Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Νέο Κόσμο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Αρτέμωνος στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 σε ισόγειο χώρο πολυκατοικίας όπου στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε υπερκείμενους ορόφους ενώ απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου όλοι οι ένοικοι.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

