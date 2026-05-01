Σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, όταν υποχώρησε η σκάλα που οδηγούσε στο αεροσκάφος «PATRA» κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου με το όνομα Patra, της TUI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thebest.gr, πάνω 10 άτομα, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι βρίσκονταν πάνω στη σκάλα τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς προσπαθούσαν να φωτογραφίσουν την τελετή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το βάρος στο πάνω μέρος, η σκάλα να υποχωρήσει και να πέσουν όσοι ήταν επάνω από ύψος άνω των τριών μέτρων.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν με ορθοπεδικά τραύματα, ανάμεσά τους ο φωτογράφος του thebest.gr, ένας καμεραμάν του Ionian TV και μια δημοσιογράφος από την Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.