Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές στην Αχαΐα - Η εικόνα και από τα 3 μέτωπα

Τα δύο μέτωπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το τρίτο μέτωπο έχει ελεγχθεί

Φωτιά

Στην Αχαΐα όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ, έχουμε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Η πρώτη και κύρια στην περιοχή Ίσωμα (κοντά στη ΒΙΠΕ), η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνολικά επιχειρούν σε κύκλο 20 εναέρια μέσα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη στην περιοχή Γλαύκος, η οποία έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη στην περιοχή Πλατάνι η οποία είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής και επιχειρούν 2 Canadair.

