Χανιά: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα βιασμού σε άλλη γυναίκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος είχε κατηγορηθεί τον Μάιο του 2024 για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού, όμως είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

ενδοοικογενειακή βία

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης η απολογία του 56χρονου Βούλγαρου ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε και να τραυμάτισε με 10 μαχαιριές τη σύντροφό του.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 56χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη. Ο άνδρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακής βίας και παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ο 56χρονος είχε κατηγορηθεί τον Μάιο του 2024 για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

