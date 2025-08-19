Λογαριασμός
Συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα 52χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

Ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο της Γερμανίας

Αστυνομία

Ένας 52χρονος Γερμανός συνελήφθη, στην Αθήνα, με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 52χρονος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2025 προκάλεσε με πρόθεση πυρκαγιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο Βερολίνο της Γερμανίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων φθορών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

