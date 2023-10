Παράταση προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση του Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Ελλάδα 15:53, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μέχρι χθες δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την πλήρωση της θέσης - Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος της Βουλής, προχώρησε σε παράταση της προθεσμίας έως τις 20 Οκτωβρίου