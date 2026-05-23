Πύργος: Κατέληξε ο 55χρονος ποδηλάτης που παρασύρθηκε από φορτηγό

Τη χειρότερη δυνατή κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στον κόμβο στην Αγίου Γεωργίου στον Πύργο. Όπως έγινε γνωστό, ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσαν και τα δύο οχήματα να στρίψουν στην εθνική οδό.

Ο 55χρονος υπήκοος Αλβανίας υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, στο νοσοκομείο μετά την παράσυρσή του από το φορτηγό.

Ο 55χρονος ήταν πολυτραυματίας και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

